Avrupa Şampiyonluğu Sonrası Duygulandıran Anlar! Zehra Güneş’in Annesinin Gurur Dolu Bakışı Sosyal Medyayı Salladı

Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Karşılaşmanın ardından Zehra Güneş, şampiyonluk sevincini ailesiyle paylaşırken annesiyle sarıldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne Güneş’in kızına gururla baktığı görüntüler, “Büyük gurur” ve “Ben doğurdum bakışı” gibi yorumlarla binlerce kez paylaşıldı.

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Avrupa Şampiyonluğu Sonrası Duygulandıran Anlar! Zehra Güneş’in Annesinin Gurur Dolu Bakışı Sosyal Medyayı Salladı
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Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan finalin ardından milli takımın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, karşılaşmaya ilişkin duygularını paylaştı. Güneş, maç öncesinde çocukların ve kadınların kendilerine ışıl ışıl gözlerle bakmasının kendisini çok etkilediğini belirterek, “Bugün maça gelirken, hala tüylerim diken diken, küçük çocuklar, kadınlar bize gözleri ışıl ışıl bakıyordu. İnanılmaz hissettim. Bunu hissetmek çok ayrı bir duygu. Böyle bir takımda olduğum için mutluyum. Elimden geldiğince bu takım için mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

Avrupa Şampiyonluğu Sonrası Duygulandıran Anlar! Zehra Güneş’in Annesinin Gurur Dolu Bakışı Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 1

ANNESİYLE SARILDI, O ANLAR GÜNDEM OLDU

Şampiyonluk sevincini ailesiyle paylaşan Zehra Güneş, annesine sarıldığı sırada objektiflere yansıyan görüntülerle de dikkat çekti. Anne Güneş’in kızına gururla baktığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşılırken, anne Güneş’in ifadesine yönelik “Büyük gurur”, “Ben doğurdum bakışı”, “Analar ne kızlar doğuruyor” ve “Tüylerim diken diken” yorumları yapıldı.

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Etiketler
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