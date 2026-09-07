Avrupa Şampiyonluğu Sonrası Duygulandıran Anlar! Zehra Güneş’in Annesinin Gurur Dolu Bakışı Sosyal Medyayı Salladı

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Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan finalin ardından milli takımın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, karşılaşmaya ilişkin duygularını paylaştı. Güneş, maç öncesinde çocukların ve kadınların kendilerine ışıl ışıl gözlerle bakmasının kendisini çok etkilediğini belirterek, “Bugün maça gelirken, hala tüylerim diken diken, küçük çocuklar, kadınlar bize gözleri ışıl ışıl bakıyordu. İnanılmaz hissettim. Bunu hissetmek çok ayrı bir duygu. Böyle bir takımda olduğum için mutluyum. Elimden geldiğince bu takım için mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

ANNESİYLE SARILDI, O ANLAR GÜNDEM OLDU

Şampiyonluk sevincini ailesiyle paylaşan Zehra Güneş, annesine sarıldığı sırada objektiflere yansıyan görüntülerle de dikkat çekti. Anne Güneş’in kızına gururla baktığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşılırken, anne Güneş’in ifadesine yönelik “Büyük gurur”, “Ben doğurdum bakışı”, “Analar ne kızlar doğuruyor” ve “Tüylerim diken diken” yorumları yapıldı.