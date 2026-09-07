Türk Kadınları Avrupa'da Tarih Yazdı! Filenin Sultanları ve Kulüp Takımları Zirveye Oturdu

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İlk kez 2023'te Belçika'da düzenlenen organizasyonun finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan milli takım, 3 yıl sonra bu kez finalde İtalya'yı devirerek İstanbul'da bir kez daha kupaya uzandı.

Türkiye, organizasyon tarihinde 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla Avrupa Şampiyonası'ndaki toplam madalya sayısını da 7'ye çıkardı.

Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonalarında üst üste 5. kez madalya sevinci yaşadı.

VOLEYBOLUN ZİRVESİNE TÜRKİYE DAMGA VURDU

Türk kadın voleybolu, 2026 yılında kulüp ve milli takım düzeyinde önemli organizasyonlarda elde ettiği sonuçlarla dikkati çekti.

Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı finalde karşı karşıya gelirken, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYATLAR'DA

Türkiye, Avrupa kıtasından Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ederken, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da iki Türk takımı VakıfBank ve Eczacıbaşı 8-13 Aralık'ta mücadele edecek.

KULÜP KUPALARI DA TÜRKİYE'YE GELDİ

Türk kadın voleybolu, 2026 yılında kulüp ve milli takım düzeyinde önemli organizasyonlarda şampiyonluklar yaşadı.

Kulüpler düzeyinde en önemli iki kupa olan Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası, Türkiye'ye geldi.

Galatasaray CEV Kupası'nı kazanırken, VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı da Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamlayarak Türk kadın voleybolunun 2026'daki başarısını milli takım düzeyinde zirveye çıkardı.

15 YILLLIK SERİYE SON VERİLDİ

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki zaferiyle organizasyonda 15 yıllık bir seri de sona erdi.

Sırbistan, 2011'de düzenlenen şampiyonada ev sahibi ünvanıyla altın madalya almıştı.

2013'te Almanya, 2015'te Hollanda, 2017'de Azerbaycan, 2019'da Türkiye, 2021'de Sırbistan ve 2023'te İtalya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonalarda ev sahibi ülkeler kupaya ulaşamadı.

Türkiye, 15 yıl sonra ev sahibi olarak altın madalyaya kazanan ilk ekip oldu.

EDA ERDEM TARİH YAZDI

A Milli Takım kaptanı Eda Erdem, 2026 Avrupa Şampiyonası'yla organizasyondaki 6. madalyasını elde etti.

Milli sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda 2011, 2017 ve 2021'de bronz, 2019'da gümüş, 2023 ve 2026'da ise altın madalya kazandı.

Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde kazandığı 7 madalyanın 6'sında Eda Erdem kadroda oldu.

VARGAS TURNUVANIN MVP'Sİ SEÇİLDİ

Milli voleybolcu Melissa Vargas, 2026 Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

2023 Avrupa Şampiyonası'nda da aynı ödülün sahibi olan Vargas, böylece organizasyonda üst üste ikinci kez MVP ünvanını aldı.

Vargas'ın Avrupa Şampiyonası'nın yanı sıra Milletler Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nda aldığı ödüllerle kariyerindeki MVP sayısı 10'a ulaştı.

Kaynak: AA