Filenin Sultanları'ndan Şampiyonluk Sonrası Duygusal Mesajlar: 'Türk Kadının Neler Başarabileceğini Gösterdik'

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milli oyuncular Eda Erdem, Zehra Güneş, Gizem Örge, Saliha Şahin ve Derya Cebecioğlu, İstanbul'da kazanılan tarihi zaferin ardından gurur ve mutluluklarını dile getirdi.

EDA ERDEM: BU KUPA HEPİMİZİN

"Vallahi ne söyleyebilirim! Bu takımla inanılmaz gurur duyuyorum. Seyirci harikaydı, destek harikaydı. Onların baskısı olmasa 3-2'ye getiremezdik. Herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bizlere en iyisini vermeye çalıştılar, biz de sahaya en iyisini koymaya çalıştık. Tekrar, 3 yıl sonra yeniden şampiyon olmak inanılmaz bir duygu! Biz bugün sadece bir şampiyonluk kazanmadık. Biz cumhuriyetin bize açtığı yolda Türk kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Türk kadını mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin!"

DERYA CEBECİOĞLU: ÇOK GURURLUYUM

"Gerçekten tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İstanbul'da seyircimizin önünde Avrupa şampiyonu olduk. Çok mutluyum, takım arkadaşlarımı çok seviyorum, gurur duyuyorum. Bu tarz maçların motivasyonu, ekstra odaklanmaya ihtiyaç yok, Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Çok mutlu ve gururluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum."

SALİHA ŞAHİN: İNANILMAZ GURURLUYUZ

"İnanılmaz gururluyuz. Bunu ülkemizde kazandığımız için ayrı gururluyuz. Herkesi çok tebrik ederim. Gerçekten herkesin emeğine sağlık. Çok zor bir yazdı. Böyle kapattığımız için, yazı iki kupayla tamamladığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasına şaşırmadık. Taktiğe bağlı kalarak, istemeye devam ederek maçı kendi lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum. Seyircimizin desteğiyle de hep birlikte kazanmış olduk tekrardan."

GİZEM ÖRGE: ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK

"Ben bu maçı anlatamam, biz ne yaşadık bilmiyorum, ülkeye ne yaşattık bilmiyorum! Herkesle gurur duyuyorum! Çok büyük bir iş başardık. Uzun bir yazdı, sakatlıklar oldu ama yüreğimizi ortaya koyduk. Seyircimize teşekkür ediyorum. Evimizde İstiklal Marşı okumak hayalimdi. 4. setten sonra film koptu bende, ondan sonra ne yaşadık biz! Kupayı aldığımız için çok mutluyum. Bu takımın başardıklarıyla gurur duyuyorum. Alnımız ak başımız dik."

ZEHRA GÜNEŞ: ŞAMPİYONLUK HAYALİMDİ

"Gerçekten maça dair hiçbir şey hatırlamıyorum. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu. İtalya çok iyi bir takım ama biz de çok iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Herkes kendi üzerine düşeni çok iyi yaptı. Herkes sorumluluk aldı. Herkesle gurur duyuyorum. Uzun bir serüvendi, 4-5 aylık bir serüvendi. İlk günden bu yana herkes elinden geleni verdi. Altın madalya en büyük hayalimdi. İstanbul'da, üst üste ikinci kez şampiyon olmak hayalimdi. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Çok büyük bir emek ve ter var bunun arkasında. Gerçekten bizim için çok onur verici. Bugün maça gelirken, hala tüylerim diken diken, küçük çocuklar, kadınlar bize gözleri ışıl ışık bakıyordu. İnanılmaz hissettim. Bunu hissedilmek çok ayrı bir duygu. Böyle bir takımda olduğum için mutluyum. Elimden geldiğinde bu takım için mücadele etmeye devam edeceğim."

Kaynak: AA