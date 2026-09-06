Üst Üste İkinci Zafer: Avrupa'nın En Büyüğü Yine Filenin Sultanlar
2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye, İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste 2'nci kez şampiyon oldu.
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2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu. Finalde İtalya'yla karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 yılında Avrupa'nın zirvesine çıkarak tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı. Milliler, bu yıl da ev sahibi olduğu turnuvada altın madalyaya uzandı.
Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 2003 ve 2019'da final oynayarak gümüş madalya kazanmıştı. Ay-yıldızlılar ayrıca 2011, 2017 ve 2021 yıllarında organizasyonu bronz madalyayla tamamlamıştı.
Kaynak: AA
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