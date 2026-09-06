Üst Üste İkinci Zafer: Avrupa'nın En Büyüğü Yine Filenin Sultanlar

2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye, İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste 2'nci kez şampiyon oldu.

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Üst Üste İkinci Zafer: Avrupa'nın En Büyüğü Yine Filenin Sultanlar
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2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu. Finalde İtalya'yla karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Üst Üste İkinci Zafer: Avrupa'nın En Büyüğü Yine Filenin Sultanlar - Resim : 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 yılında Avrupa'nın zirvesine çıkarak tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı. Milliler, bu yıl da ev sahibi olduğu turnuvada altın madalyaya uzandı.

Üst Üste İkinci Zafer: Avrupa'nın En Büyüğü Yine Filenin Sultanlar - Resim : 2

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 2003 ve 2019'da final oynayarak gümüş madalya kazanmıştı. Ay-yıldızlılar ayrıca 2011, 2017 ve 2021 yıllarında organizasyonu bronz madalyayla tamamlamıştı.

Üst Üste İkinci Zafer: Avrupa'nın En Büyüğü Yine Filenin Sultanlar - Resim : 3

Kaynak: AA

Etiketler
Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı
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