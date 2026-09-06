Trabzonspor Evinde Gövde Gösterisi Yaptı: 5 Gollü Zafer

Avrupa'dan elenmesinin ve Amedspor yenilgisinin ardından Fatih Tekke'yle yollarını ayıran Trabzonspor, ağırladığı Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti.

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Trabzonspor Evinde Gövde Gösterisi Yaptı: 5 Gollü Zafer
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Avrupa'ya veda eden ve ligde geçtiğimiz hafta alınan 2-1'lik Amedspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Fatih Tekke'yle yollarını ayıran Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında şov yaptı.

Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden bordo-mavililer, mücadeleden 5-0 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini 5 ve 22. dakikalarda Paul Onuachu, 14. dakikada penaltıdan Mohamed Salah, 59. dakikada Ernest Muçi ve 78. dakikada Franculino Dju kaydetti.

Trabzonspor Evinde Gövde Gösterisi Yaptı: 5 Gollü Zafer - Resim : 1

Trabzonspor, ligin 5. haftasında deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Gençlerbirliği'yse Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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