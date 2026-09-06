Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım İddiasına Yanıt

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği yönündeki iddiaları yalanladı.

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Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım İddiasına Yanıt
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine ilişkin sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı.

Fenerbahçe, söz konusu iddialar üzerine açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine ilişkin bazı paylaşımlar üzerine bilgi verme gereği doğmuştur. Başkanımız, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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