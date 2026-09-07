Avrupa’nın Zirvesine Çıktılar! Filenin Sultanları’nın Kazanacağı Para Ödülü Belli Oldu

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2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın elde edeceği ödüllerin detayları belli oldu. Filenin Sultanları, CEV’in şampiyon takım için belirlediği 500 bin euro’luk para ödülünün yanı sıra Türkiye’deki mevzuat kapsamında da önemli bir başarı priminin sahibi olacak. CEV tarafından şampiyon Türkiye’ye verilecek 500 bin euroluk ödül Türkiye Voleybol Federasyonu’na aktarılacak. Turnuvada ikinci olan İtalya 250 bin euro, üçüncü sıradaki Sırbistan ise 150 bin euro ödül kazanacak.

HER SPORCUYA 150 CUMHURİYET ALTINI KARŞILIĞI

Milli takımın Avrupa şampiyonluğunun Türkiye’deki karşılığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında belirlendi. Mevzuata göre olimpik takım sporlarında Avrupa şampiyonu olan her asil sporcuya en fazla 150 Cumhuriyet Altını karşılığında Türk Lirası ödeme yapılabiliyor. Cumhuriyet Altını’nın 44 bin 773 TL seviyesindeki değeri üzerinden hesaplandığında, milli takımın her bir oyuncusu için 6 milyon 715 bin 950 TL’lik ödeme ortaya çıkıyor. 14 kişilik kadro üzerinden hesaplandığında sporculara verilecek toplam devlet ödülü 94 milyon 23 bin 300 TL’ye ulaşıyor.

BAŞANTRENÖRE DE 30 CUMHURİYET ALTINI

Yönetmelik kapsamında takımı Avrupa şampiyonluğuna taşıyan başantrenöre de 30 Cumhuriyet Altını karşılığı ödeme yapılması öngörülüyor. Mevcut Cumhuriyet Altını değeri üzerinden bu ödülün tutarı 1 milyon 343 bin 190 TL olarak hesaplanıyor.

TOPLAM KAZANÇ DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Filenin Sultanları’nın elde edeceği gelir yalnızca CEV ödülü ve devlet tarafından sağlanan başarı primiyle sınırlı kalmayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun bütçesinden verilebilecek ek başarı primleri, teknik ekibe yönelik ödemeler ve şampiyonluk sonrasında yapılabilecek sponsorluk anlaşmalarından doğacak bonusların da milli takımın toplam kazancını artırması bekleniyor.

YÖNETMELİKTEKİ ÖDÜL SINIRLARI

İlgili mevzuata göre olimpik ve paralimpik branşların büyükler kategorisindeki Avrupa şampiyonalarında ferdi müsabakalarda birinci olan sporcuya en fazla 300, ikinciye 150, üçüncüye ise 75 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebiliyor. Takım müsabakalarında ise şampiyon olan her sporcuya en fazla 150, ikinci olanlara 75, üçüncü olanlara 40 Cumhuriyet Altını karşılığında ödeme yapılabiliyor. Ümitler ve gençler kategorisindeki sporcular için bu tutarların en fazla yüzde 20’si, yıldızlar kategorisinde ise en fazla yüzde 10’u oranında ödül verilebiliyor. Ödemeler, en fazla 24 aya kadar eşit taksitler halinde gerçekleştirilebiliyor.

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜNDE ORGANİZASYON SÜRESİ SINIRI

Ayrıca şampiyonaların düzenlenme sıklığına göre verilecek ödül miktarında sınırlamalar bulunuyor. Her yıl düzenlenen şampiyonalarda ödülün en fazla yüzde 50’si, iki yılda bir yapılan organizasyonlarda yüzde 75’i, üç veya dört yılda bir düzenlenen şampiyonalarda ise tamamı verilebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi