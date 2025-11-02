Derbi Sonrası Tekke'den Takımına Övgü, Buruk'tan Sitem!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan zirve mücadelesi golsüz sonuçlandı. Mücadelenin ardından iki teknik direktör, karşılaşmayı farklı açılardan değerlendirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu söyledi. Tekke, "İlk yarının ilk bölümünde üstün olan taraf bizdik. İstediğimiz şeyleri sahada gördük. Savic’in sakatlanmasından sonra daha savunma ağırlıklı oynamak zorunda kaldık ama buna rağmen çok iyi savunduk" dedi.

'CESUR OYNADIK'

Takımının mücadele gücüne vurgu yapan Tekke, şu ifadeleri kullandı: "Bu kadroya karşı 3 ay önce kurulmuş bir takımız. Cesur oynadık, bazı eksiklerimiz var ama takımın genel oyun karakterinden gurur duyuyorum. Avrupa’nın en iyi kadrolarından birine karşı oynadık. Oyuncularımın gösterdiği cesaret bizi ileri taşıyacak. Takımının hücum bölgesinde eksik kaldığını da kabul eden Tekke, Üçüncü bölgede rakibi daha fazla itmemiz gerekiyor. Topa sahip olmalı ve sabırlı oynamalıyız. Bunu başardığımızda hedeflediğimiz yere ulaşacağız değerlendirmesini yaptı.

BURUK SİTEM ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise golsüz sonuçtan memnun olmadığını ifade etti. "Maçın başını iyi oynamadık ama sonrasında oyunu tamamen elimize aldık. Rakibin bazı geçişleri oldu, tehlike yaratma şansı verdik" diyen Buruk, hücum hattındaki yetersizliğe dikkat çekti: "Rakip ceza sahasına rahat girdik ama final paslarında beceri eksikliğimiz vardı. Pozisyon sayımız iyiydi ama sonuçlandıramadık. Trabzonspor’u az pozisyona soktuk, ancak biz de bulduklarımızı değerlendiremedik."

Tecrübeli teknik adam, takımının duran topları etkili kullanamadığını da söyledi: "Trabzonspor duran toplarda güçlüydü, biz de fırsatlar yakaladık ama bazen aceleci davrandık. Daha sakin olmamız gerekirdi." Galatasaray’ın liderlik mücadelesinde önemli bir fırsatı kaçırdığını belirten Buruk, “Bu tip maçlarda golü bulmak fark yaratıyor. Beceri eksikliğimiz vardı ama oyun olarak tatmin ediciydik” dedi.

