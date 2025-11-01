Islıklanan Barış Alper, Tepkilere Yanıt Verdi

Galatasaray'da performans düşüklüğü nedeniyle eleştirilerin odağında olan ve derbide de ıslıklanan Barış Alper Yılmaz, tepkilere cevap verdi. Sıfırdan geldiğini ifade eden tecrübeli futbolcu, "Kolay kolay yıkılmam" dedi.

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan'a transfer sürecinden sonra tepkilerin odağında. Bunun ardından performansında da düşüklük görülen tecrübeli sol kanat, çıktığı maçlarda hatalar yapmaya da başladı. Trabzonspor derbisinde de eleştiri oklarını üzerine çeken Barış Alper, oyundan çıkarken taraftarın ıslıklı protestosuyla karşılaştı.

MAÇ ÇIKIŞI KONUŞTU

Konuya ilişkin beIN SPORTS’a konuşan Yılmaz, "Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum ama gönül ister ki hep iyi oynayayım. Taraftar hem iyi hem kötü günde yanımda oldu. Ben sıfırdan geldim, kolay kolay yıkılmam. Çok çalışıp daha iyi bir Barış izlettirmek istiyorum" dedi. Maça dair değerlendirmede de bulunan genç oyuncu, "Takım arkadaşlarımı ve hocamızı kutluyorum. İyi mücadele ettik, çok pozisyona girdik ama golü bulamadık. Bazen böyle maçlar olur, yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

