Rams Park'taki Derbide Gol Sesi Çıkmadı!

Süper Ligde lider Galatasaray, en yakın rakibi Trabzonspor’u Rams Park’ta ağırladı. Zirve yarışındaki kritik mücadele golsüz tamamlandı.

Son Güncelleme:
Rams Park'taki Derbide Gol Sesi Çıkmadı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında lider Galatasaray, ikinci sırada kendisini takip eden Trabzonspor'u ağırladı. Zirve yarışında kritik öneme sahip olan karşılaşma, son düdüğe kadar yüksek tempoyla geçti. Ancak iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Galatasaray, Osimhen ve Torreira ile fileleri havalandırsa da her iki gol de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

BİRER PUANLA YETİNDİLER

Trabzonspor, ikinci yarıda Zubkov ve Muçi ile tehlikeli ataklar geliştirdi ancak kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Konuk ekipte Bouchouari, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray bu sonuçla puanını 29’a, Trabzonspor ise 24’e yükseltti. Liderlik koltuğu değişmezken iki takım da haftayı birer puanla kapattı.

Son Güncelleme:
Avrupa'nın 2 Devi İsmail Yüksek İçin Geliyor! Avrupa'nın 2 Devi İsmail Yüksek İçin Geliyor!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Rafa Silva–Sergen Yalçın Krizinin Nedeni Ortaya Çıktı! Derbide Oynayacak mı? Rafa Silva–Sergen Krizinin Nedeni Ortaya Çıktı!
Galatasaray-Trabzonspor Derbisinin VAR Hakemi Belli Oldu Derbinin VAR Hakemi Belli Oldu
Galatasaray-Trabzonspor Derbisinin ilk 11'leri Belli Oldu Dev Derbinin İlk 11'leri Belli Oldu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam'da Yaprak Dökümü... Efsane Jön Engin Çağlar Hayatını Kaybetti Efsane Jön Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem
Thodex'in Kurucusu Faruk Fatih Özer Cezaevindeki Odasında Ölü Bulundu 'Thodex Vurguncusu' Ölü Bulundu
Altın Düşecek mi, Yükselecek mi? İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı! Altın Düşecek mi, Yükselecek mi?
Milyonları İlgilendiriyor! Memur ve Emekli Zammında Kritik Hafta! Tablo Netleşiyor Milyonları İlgilendiriyor! Memur ve Emekli Zammında Kritik Hafta! Tablo Netleşiyor