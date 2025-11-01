Rams Park'taki Derbide Gol Sesi Çıkmadı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında lider Galatasaray, ikinci sırada kendisini takip eden Trabzonspor'u ağırladı. Zirve yarışında kritik öneme sahip olan karşılaşma, son düdüğe kadar yüksek tempoyla geçti. Ancak iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Galatasaray, Osimhen ve Torreira ile fileleri havalandırsa da her iki gol de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

BİRER PUANLA YETİNDİLER

Trabzonspor, ikinci yarıda Zubkov ve Muçi ile tehlikeli ataklar geliştirdi ancak kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Konuk ekipte Bouchouari, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray bu sonuçla puanını 29’a, Trabzonspor ise 24’e yükseltti. Liderlik koltuğu değişmezken iki takım da haftayı birer puanla kapattı.