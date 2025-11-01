Galatasaray-Trabzonspor Derbisinin ilk 11'leri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonsor, bu akşam Rams Park'ta mücadele edecek. Cihan Aydın'ın yöneteceği ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu. Galatasaray’da önemli eksikler bulunuyor. Geçen hafta oynanan Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Davinson Sanchez, kritik derbide forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden yıldız oyuncular İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo da kadroda yer almadı.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Tim-Jabol, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

