Derbi Öncesi Heyecan Dorukta! Beşiktaş Taraftarı Stadyuma Geldi

Türkiye'de dört büyüklerin derbilerinden Galatasaray ve Beşiktaş karşılaşması bu akşam RAMS Park'ta. Galatasaray derbisini stadyumda takip edecek Beşiktaş taraftarı, RAMS Park'a geldi.

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Derbi Öncesi Heyecan Dorukta! Beşiktaş Taraftarı Stadyuma Geldi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek. Derbide takımlarını destekleyecek siyah-beyazlı taraftarlar ilk olarak Tüpraş Stadyumu'nda toplandı.

Derbi Öncesi Heyecan Dorukta! Beşiktaş Taraftarı Stadyuma Geldi - Resim : 1Taraftarlar bilet kontrolü ve üst aramasının ardından saat 16.30 sıralarında otobüsle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne hareket etti. Taraftarları taşıyan 30 otobüs mücadelenin oynanacağı RAMS Park'a ulaştı.
Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında tribünlere giriş yaptı.

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Kaynak: İHA

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