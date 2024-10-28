Volkan Demirel Yeniden Süper Lig Yolunda

Son olarak Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Demirel'in Süper Lig'e döneceği ifade ediliyor.

İLK HEDEF VOLKAN DEMİREL

Konyaspor, genç teknik adam Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.

Konyaspor'un teknik direktör adayları arasında ilk sırada Volkan Demirel yer alıyor. Resmi görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı haberin detaylarında yer aldı.

KARİYERİNDE İKİ TAKIM ÇALIŞTIRDI

42 yaşındaki teknik adam, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı.

Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta ise 1.16 ortalama tutturdu.

Volkan Demirel, 6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Hatay şehri ve vatandaşlar ile kurduğu bağ ile ayrı bir hikayeye de imza atmıştı.

ALTERNATİF RECEP UÇAR

Demirel ile anlaşma olmaması halinde ise Konyaspor’un listesinde alternatif olarak ise Recep Uçar var. Recep Uçar ise son olarak Kayserispor'u çalıştırmıştı.

Kaynak: Sports Digitale