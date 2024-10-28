Dev Derbi Öncesi Galatasaray'da Can Sıkan Gelişme: Yabancı Sınırına Takıldı

Galatasaray'da dev derbi öncesi yabancı sınırı krizi çıktı. Türk asıllı Avusturya vatandaşı Yusuf Demir'in yabancı sınırı nedeniyle maç kafilesinde kendisine yer bulamadığı belirtildi.

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Dev Derbi Öncesi Galatasaray'da Can Sıkan Gelişme: Yabancı Sınırına Takıldı

Tüm Türkiye Süper Lig’in 10. Haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbiye kilitlenmişken, sarı-kırmızılı ekibin canını sıkan bir sorun ortaya çıktı.

Dev Derbi Öncesi Galatasaray'da Can Sıkan Gelişme: Yabancı Sınırına Takıldı - Resim : 1

Galatasaray forması giyen Türk asıllı Avusturya vatandaşı Yusuf Demir’in derbi kadrosuna dahil edilemediği iddia edildi. 21 yaşındaki yabancı futbolcunun yabancı kontenjanı nedeniyle kafilenin dışında kaldığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 4 resmi maçta yalnızca 37 dakika süre alabilen Yusuf Demir, bu karşılaşmalarda herhangi bir gol veya asist katkısı sunamadı.

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Kaynak: TRT Spor

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