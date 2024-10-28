Dev Derbi Öncesi Galatasaray'da Can Sıkan Gelişme: Yabancı Sınırına Takıldı

Tüm Türkiye Süper Lig’in 10. Haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbiye kilitlenmişken, sarı-kırmızılı ekibin canını sıkan bir sorun ortaya çıktı.

Galatasaray forması giyen Türk asıllı Avusturya vatandaşı Yusuf Demir’in derbi kadrosuna dahil edilemediği iddia edildi. 21 yaşındaki yabancı futbolcunun yabancı kontenjanı nedeniyle kafilenin dışında kaldığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 4 resmi maçta yalnızca 37 dakika süre alabilen Yusuf Demir, bu karşılaşmalarda herhangi bir gol veya asist katkısı sunamadı.

Kaynak: TRT Spor