Beşiktaşlı Futbolcular Galatasaray'ı Yenerse 'Çifte Bayram' Yapacak
Dev derbide Galatasaray karşısında 3 puan arayacak olan Beşiktaş'ta futbolculara verilecek galibiyet primi belirlendi. Oyunculara 1 milyon Euro prim verileceği öğrenildi.
Trendyol Süper Lig’in 10. Haftasında Galatasaray-Beşiktaş dev derbide karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekipte dev derbi öncesinde yönetimin maçın kazanılması halinde oyunculara verilecek galibiyet primi de belirlendi.
Hasan Arat liderliğindeki yönetimin Beşiktaşlı futbolculara, Galatasaray’ı mağlup etmeleri durumunda 1 milyon Euro galibiyet primi vereceği iddia edildi.
İki dev takımı karşı karşıya getirecek mücadele RAMS Park’ta 20.00’de başlayacak.
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