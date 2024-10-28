Beşiktaşlı Futbolcular Galatasaray'ı Yenerse 'Çifte Bayram' Yapacak

Dev derbide Galatasaray karşısında 3 puan arayacak olan Beşiktaş'ta futbolculara verilecek galibiyet primi belirlendi. Oyunculara 1 milyon Euro prim verileceği öğrenildi.

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Beşiktaşlı Futbolcular Galatasaray'ı Yenerse 'Çifte Bayram' Yapacak

Trendyol Süper Lig’in 10. Haftasında Galatasaray-Beşiktaş dev derbide karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekipte dev derbi öncesinde yönetimin maçın kazanılması halinde oyunculara verilecek galibiyet primi de belirlendi.

Hasan Arat liderliğindeki yönetimin Beşiktaşlı futbolculara, Galatasaray’ı mağlup etmeleri durumunda 1 milyon Euro galibiyet primi vereceği iddia edildi.

İki dev takımı karşı karşıya getirecek mücadele RAMS Park’ta 20.00’de başlayacak.

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