Derbi Öncesi Hata Yapmadı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2 Golle Geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti. Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe, önümüzdeki hafta, ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

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Derbi Öncesi Hata Yapmadı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2 Golle Geçti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Sarı lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini 22. dakikada Saint Maximin ve 37. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

Fenerbahçe puanını 13 yaptı. Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.

FENERBAHÇE'DEN YENİ REKOR

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçını kazanmasıyla birlikte rekor kırdı.

Sarı lacivertliler, Kasımpaşa maçında puan kaybetmeyerek yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.

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