Derbi Öncesi Hata Yapmadı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2 Golle Geçti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti. Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe, önümüzdeki hafta, ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Sarı lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini 22. dakikada Saint Maximin ve 37. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.
Fenerbahçe puanını 13 yaptı. Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.
FENERBAHÇE'DEN YENİ REKOR
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçını kazanmasıyla birlikte rekor kırdı.
Sarı lacivertliler, Kasımpaşa maçında puan kaybetmeyerek yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.
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