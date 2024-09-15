Fenerbahçe Maçında İlk Yarıya Damga Vuran Penaltı Tartışmaları!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Gelişen Fenerbahçe atağında Rodrigo Becao'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top Josip Brekalo'dan döndü. Fenerbahçeli futbolcular elle oynama itirazında bulunurken, hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) ile yaklaşık üç dakika görüşen Halil Umut Meler, penaltı kararı vermezken, pozisyon sosyal medyada tartışma konusu oldu.