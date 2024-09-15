Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde Zafer Piastri'nin

F1 Azerbaycan Grand Prix'inde zafer McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri'nin oldu. Yarışta Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell da üçüncü oldu.

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde Zafer Piastri'nin

Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1’de sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si, 6 bin 3 metre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapıldı. Yarışa ikinci sıradan başlayan Oscar Piastri, 1:32:58.007 derecesiyle bitiş çizgisini ilk geçen oldu. Piastri bu sonuçla kariyerinde ikinci kez grand prix kazandı. Yarışta Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell da üçüncü oldu. En hızlı turu ise McLaren'den Lando Norris gerçekleştirdi.
Formula 1'de heyecan 22 Eylül'de Singapur Grand Prix'siyle devam edecek.
Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar
1 - Max Verstappen (Hollanda): 313 puan
2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 254 puan
3 - Charles Leclerc (Monako): 235 puan
4 - Oscar Piastri (Avustralya): 222 puan
5 - Carlos Sainz (İspanya): 184 puan

Takımlar
1 - McLaren: 476 puan
2 - Red Bull: 456 puan
3 - Ferrari: 425 puan
4 - Mercedes: 309 puan
5 - Aston Martin: 82 puan

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