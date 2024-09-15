Eski Dostlar Teknik Direktörlük Kariyerlerinde İlk Kez Rakip Oldu
Eski arkadaşlar Arda Turan ve Burak Yılmaz, ilk kez teknik direktör olarak birbirlerine rakip oldular. Kayserispor-Eyüpspor karşılaşması öncesinde genç teknik adamlar samimi görüntüler verdi.
Süper Lig’in 5’inci haftasında Kayserispor ile Eyüpspor’un karşı karşıya geldiği maçta, eski arkadaşlar Burak Yılmaz ve Arda Turan karşı karşıya geliyor.
Genç teknik adamlar, futbolculuk dönemlerinde yakın arkadaşlıklarıyla biliniyordu. Maç öncesinde birbirlerine başarılar dileyen Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan ile Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz, samimi görüntüler verdi.
Burak Yılmaz Kayserispor bu sezon ile üç puan ile tanışamazken, Arda Turan ise Eyüpspor’un başında çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi.
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