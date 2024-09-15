Eski Dostlar Teknik Direktörlük Kariyerlerinde İlk Kez Rakip Oldu

Süper Lig’in 5’inci haftasında Kayserispor ile Eyüpspor’un karşı karşıya geldiği maçta, eski arkadaşlar Burak Yılmaz ve Arda Turan karşı karşıya geliyor.

Genç teknik adamlar, futbolculuk dönemlerinde yakın arkadaşlıklarıyla biliniyordu. Maç öncesinde birbirlerine başarılar dileyen Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan ile Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz, samimi görüntüler verdi.

Burak Yılmaz Kayserispor bu sezon ile üç puan ile tanışamazken, Arda Turan ise Eyüpspor’un başında çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi.