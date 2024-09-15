Maximin, Fenerbahçe Formasıyla İlk Gol Sevincini Yaşadı

Fenerbahçe'de Al Ahli'den kiralanan Allan Saint Maximin, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Kasımpaşa'ya attı.

Maximin, Fenerbahçe Formasıyla İlk Gol Sevincini Yaşadı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Milli maç arasının ardından ev sahibi ekip üç maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, sarı-lacivertli ekip de yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

ALLAN SAINT MAXIMIN'DEN İLK GOL

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertlilerde ilki yaşadı.

Fransız futbolcu, Kasımpaşa ile oynanan maçın 21. dakikasında fileleri havalandırdı. Maximin, bu golle Fenerbahçe'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

AL AHLI'DEN KİRALANMIŞTI

Suudi Arabistan liginde bulunan Al Ahli takımında forma giyen Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler 8 milyon Euro karşılığında 1 yıllığına başarılı futbolcuyu kiraladı.

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