Daha 13 Yaşında: Yağız Kaan Erdoğmuş Tarihin En İyisini 41,2 Saniyede Mat Etti

13 yaşındaki milli satranç oyuncusu Yağız Kaan Erdoğmuş, internet üzerinden düzenlenen turnuvada Norveçli büyükusta Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi. Oyun, her iki oyuncunun da Viyana Gambiti'ni tercih etmeleriyle başladı. Kısa süre sonra yapılan rok hamleleriyle her iki taraf da pozisyonlarını güçlendirdi. Carlsen'in zamanının bitmesine sadece 17.5 saniye kala, Yağız Kaan, veziriyle yaptığı H6 hamlesiyle oyunu lehine çevirdi ve Carlsen'i mat etti. Böylelikle Yağız Kaan, 41.2 saniyede, beş dünya satranç, dört dünya hızlı satranç ve altı dünya blitz satranç şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki rakibini mat etmiş oldu.

12 YAŞINDA "BÜYÜK USTA" UNVANI ALDI

Yağız Kaan, geçtiğimiz aylarda 'Büyük Usta' unvanını alarak tarihte bu başarıya ulaşan en genç dördüncü oyuncu olmuştu. Bu zaferle birlikte, genç oyuncu uluslararası satranç arenasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Magnus Carlsen

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Magnus Carlsen ise gençliğinde benzer bir başarıya imza atmış ve o zamanlar dünyanın en iyi satranç oyuncusu kabul edilen Garry Kasparov'u yine genç yaşta yenmişti. Şimdi ise, tarih kendini tekrar ediyor gibi görünüyor; Carlsen, genç bir yetenek tarafından mağlup edildi.