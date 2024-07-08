Doğum Gününde Ortaya Çıktı: Zehra Güneş'in Bir de Ağabeyi Varmış

Başarılı milli voleybolcu Zehra Güneş'in doğum günü kutlamalarından bir isim dikkat çekti. Kız kardeşleri olduğu bilinen Güneş'in bir de ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

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Doğum Gününde Ortaya Çıktı: Zehra Güneş'in Bir de Ağabeyi Varmış

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından 'Türk Duvarı' olarak bilinen Zehra Güneş, yeni yaşını kutladı. Güneş'in doğum günü paylaşımlarında daha önce hiç duyulmayan bir detay çıktı.

Doğum Gününde Ortaya Çıktı: Zehra Güneş'in Bir de Ağabeyi Varmış - Resim : 1

Kız kardeşleri sık sık gündeme gelen Güneş'in bir de ağabeyinin olduğu öğrenildi. Güneş'in ağabeyi Furkan Güneş, kardeşi Zehra Güneş'in doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Ağabeyinin kutlama mesajı şöyle:

Doğum Gününde Ortaya Çıktı: Zehra Güneş'in Bir de Ağabeyi Varmış - Resim : 2

"Hayat, bazen bize küçük sürprizler yapıp tek kalmamamızı sağlar, benim için hayat bu sürprizi 3 defa tekrarladı. Normal standartlarda bu sürprizler ağabeylik adı altında bir göreve dönüştü, çok zor dediler uğraşamazsanız vs bir şeyler bir şeyler… Sonrasında bütün zorlukları bu sürprizlerle geçtik.

Doğum Gününde Ortaya Çıktı: Zehra Güneş'in Bir de Ağabeyi Varmış - Resim : 3

Ve hayat sana teşekkür ediyorum. Bizi o kadar güzel o kadar iyi o kadar temiz bir şekilde bu seviyeye gelmemizde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Asıl konu bana bu güzel duyguyu hissi tecrübeyi gururu yaşatan kardeşlerime ve ilk göz ağrım ve bu hayattaki ilk görevimi bana veren sevgili sen! İyi ki doğdun iyi ki varsın iyi ki benim ailemsiniz."

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