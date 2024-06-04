Zehra Güneş'ten kötü haber: Olimpiyatlara kadar yok!

Filenin Sultanları'nın yıldız orta oyuncusu Zehra Güneş, geçirdiği sakatlık nedeniyle Milletler Ligi'nin kalan maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı ve "Paris'te takımımla birlikte olacağıma yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş'ten kötü haber: Olimpiyatlara kadar yok!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi 2. haftasında Güney Kore ve ABD karşısında, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Zehra Güneş, sosyal medya hesabından paylaşımda yaptı.

Yıldız oyuncu paylaşımında, sakatlığı nedeniyle tedavi görmeye devam ettiğini belirterek "Paris'te takımımla birlikte olacağıma yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

”Amerika etabı sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle hissettiğim üzüntüyü ve sonrasında yaşadığım şükran duygusunu paylaşmak istiyorum. Bu yaz için beklentilerimiz, hayallerimiz ortak. Şimdi daha iyi anlıyorum ki duygularımız da kalplerimiz de ortak.

İlk şoku atlattıktan sonra, hissettiğim güçlü sevgi ve sonsuz destek duygusu beni bambaşka duygulara götürdü. Ne kadar teşekkür etsem, şükretsem azdır. Her geçen gün daha iyi oluyorum; İstanbul’da kendimi hızla toparlayacağıma ve Paris’te takımımla birlikte olacağıma yürekten inanıyorum. Dualarınız, güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Paris’te görüşmek üzere!”

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