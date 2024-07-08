Fenerbahçe Ayrılığı Resmen Duyurdu: Yaprak Dökümü Sürüyor

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in gelecek sezonun kadrosunda yer almayacağını ve transfer görüşmelerinde bulunmak üzere kamptan ayrıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe Ayrılığı Resmen Duyurdu: Yaprak Dökümü Sürüyor

Fenerbahçe, savunma oyuncusu Serdar Aziz’in gelecek sezonun kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz’in Jose Mourinho ile görüşerek, transfer görüşmelerinde bulunmak için kamptan ayrıldığı duyuruldu. Fenerbahçe’nin açıklamasında, “Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Fenerbahçe’den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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