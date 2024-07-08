Performansıyla Hayran Bıraktı, Devlerin Radarına Girdi: İşte Barış Alper Yılmaz'ın Bonservis Bedeli

Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nun şampiyonu Galatasaray'ın öne çıkan oyuncularından Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te A Milli Takım'daki performansıyla göz doldurdu. Uluslararası basının ve hatta şampiyonadaki oyuncuların takdirini toplayan performansı konuşulmaya devam ediyor.

Türkiye'nin 2-1 yenilerek şampiyonaya veda ettiği Hollanda maçında kendisine Van Dijk'ı bile hayran bırakan Barış Alper, değerine değer kattı. Birçok önemli takımın radarına giren Barış Alper için İngiliz futbol devi Liverpool’un talip olduğu öğrenildi. Liverpool’un maçtan sonra sarı-kırmızılı oyuncu için hemen çalışma başlattığı belirtildi.

Milliyet'in haberine göre; Barış Alper için 30 milyon euro bonservis belirleyen sarı-kırmızılı yönetimin özellikle Hollanda maçından sonra bu rakamın çok daha üzerinde bir satışa sıcak baktığı bildirildi.