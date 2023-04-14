Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'da Engin Fırat sesleri!

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr’da Teknik Direktör Rudi Garcia’nın görevden ayrılmasının ardından takım başına geçecek isimler gündeme gelmeye başladı.

Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Al Nassr için Türk çalıştırıcı Engin Fırat ve Hırvat Zlatko Dalic’in isimlerinin konuşulduğu ifade edildi.

YÜKLÜ BONSERVİS ÖDENMESİ GÜNDEMDE

İsmi geçen teknik adamların Suudi Arabistan Milli Takımı’nın başına da geçebileceği yazılırken, söz konusu isimlerin takımlarıyla sözleşmelerinin devam etmesinden dolayı yüklü bir bonservis ödenerek transfer edileceği de aktarıldı.

TRABZONSPOR'DAN TEKLİF ALMIŞTI

Öte yandan Kenya Milli Takımı’nın başında iyi bir çıkışa imza atan Teknik Direktör Engin Fırat'ın ise Türkiye’den Trabzonspor dahil birçok takımdan teklif almasına rağmen yurt dışındaki görevini sürdürmek istediği belirtildi.

ENGİN FIRAT KİMDİR?

Engin Fırat 11 Haziran 1970 tarihide İstanbul’da doğdu. 10 yaşında futbol kariyerine başladı. Oyuncu olarak emekli olduktan sonra başarılı bir koçluk kariyerine başladı. Birçok uluslararası deneyime ve başarıya sahip bir Koç olarak tanınır. Fırat, taktikte uzman (tarihsel maçlarda birçok galibiyet aldı) ve güçlü bir liderdir.

Hrubesch Samsunspor'dan ayrılınca, Engin Fırat’ın devam etmesi gündemde değildi, fakat yeni gelen Çekoslovak antrenör Joseph Jarabinsky, kendisini yardımcı antrenörü olarak istedi. Böylece Fırat Avrupa'nın en genç profesyonel futbol antrenörü oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem