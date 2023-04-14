Avrupa Kupası ev sahipliği için Eskişehir de aday

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için yaptığı başvuruda, aday stadyumlar arasında Eskişehir Atatürk Stadyumu da yer alıyor.

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Avrupa Kupası ev sahipliği için Eskişehir de aday

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu.

Türkiye’de kupaya ev sahipliği yapması planlanan 10 stadyum arasında 32 bin 500 kişi kapasiteli Eskişehir Atatürk Stadyumu da yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor.

KARAR EKİM AYINDA

UEFA, yapılan başvuruların ardından Türkiye’deki futbol severlerin heyecanla beklediği nihai kararı Ekim ayında verecek. Eskişehirli futbol severler de kendi şehirlerinde Dünya devlerini izleyebilecek olmanın heyecanı ile bekleyişe geçti.

Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun yanı sıra, 74 bin 753 kişi kapasiteli İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı, 42 bin kişi kapasiteli Ankara Yeni 19 Mayıs ve 47 bin 834 kişi kapasiteli İstanbul Stadı da listede yer alıyor.

Ayrıca Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için yaptığı başvuruda da Eskişehir Atatürk Stadyumu yer alıyordu. Türkiye o kupada ev sahibi olma şansını Almanya’ya kaptırmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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