Trabzonspor’un yeni hocası Andrea Pirlo oluyor

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo oluyor. Başkan Ertuğrul Doğan isim vermeden İtalyan hocayı işaret etti. Öte yandan başkan, Andrea Pirlo ile 2 yıllık bir plan yapacaklarını belirtti.

ANLAŞMA TAMAM

Karagümrük’te harika bir performans sergileyen Andrea Pirlo, Trabzonspor’un başına geçiyor. İtalyan teknik adamla bir süredir temas halinde olan Bordo-Mavililer, anlaşmada son aşamaya geldi. Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Trabzonspor’un yeni hocası Andrea Pirlo olacak.

BAŞKAN İSİM VERMEDEN AÇIKLADI

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan isim vermeden Andrea Pirlo’yu işaret etti. Şuan takım çalıştıran bir teknik direktörle görüşmelerde büyük yol kat ettiklerini ve yakın zamanda sonuç alacaklarını belirten Doğan, yeni hocanın yabancı olacağını söyledi.

YAYINCI KURULUŞTA ANDREA PIRLO’YU DUYURDULAR

Başkan Doğan, yeni teknik direktörün Beşiktaş maçına yetişmeyeceğini belirtti ve hocayla 2 yıllık planlama düşündüklerini kaydetti. Öte yandan yayıncı kuruluşta konuşan yorumcu Olcay Çakır, Trabzonspor’un dün akşam Andrea Pirlo ile görüştüğünü büyük ihtimalle anlaştığını söyledi.

Trabzonspor’un Andrea Pirlo‘yu Beşiktaş derbisinin ardından ligde oynanacak Sivasspor maçına yetiştirmesi bekleniyor.