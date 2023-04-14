Trabzonspor’un yeni hocası Andrea Pirlo oluyor

Fatih Karagümrük’ten görüşme için izin alan Trabzonspor, Andrea Pirlo ile büyük oranda anlaşma sağladı. Başkan Ertuğrul Doğan isim vermeden, İtalyan hocayı işaret etti.

Trabzonspor’un yeni hocası Andrea Pirlo oluyor

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo oluyor. Başkan Ertuğrul Doğan isim vermeden İtalyan hocayı işaret etti. Öte yandan başkan, Andrea Pirlo ile 2 yıllık bir plan yapacaklarını belirtti.

ANLAŞMA TAMAM

Karagümrük’te harika bir performans sergileyen Andrea Pirlo, Trabzonspor’un başına geçiyor. İtalyan teknik adamla bir süredir temas halinde olan Bordo-Mavililer, anlaşmada son aşamaya geldi. Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Trabzonspor’un yeni hocası Andrea Pirlo olacak.

BAŞKAN İSİM VERMEDEN AÇIKLADI

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan isim vermeden Andrea Pirlo’yu işaret etti. Şuan takım çalıştıran bir teknik direktörle görüşmelerde büyük yol kat ettiklerini ve yakın zamanda sonuç alacaklarını belirten Doğan, yeni hocanın yabancı olacağını söyledi.

YAYINCI KURULUŞTA ANDREA PIRLO’YU DUYURDULAR

Başkan Doğan, yeni teknik direktörün Beşiktaş maçına yetişmeyeceğini belirtti ve hocayla 2 yıllık planlama düşündüklerini kaydetti. Öte yandan yayıncı kuruluşta konuşan yorumcu Olcay Çakır, Trabzonspor’un dün akşam Andrea Pirlo ile görüştüğünü büyük ihtimalle anlaştığını söyledi.

Trabzonspor’un Andrea Pirlo‘yu Beşiktaş derbisinin ardından ligde oynanacak Sivasspor maçına yetiştirmesi bekleniyor.

TRT1 iddialı diziyi bitiriyor.. Yeni sezonda artık ekranda göremeyeceksiniz.. TRT1 iddialı diziyi bitiriyor.. Yeni sezonda artık ekranda göremeyeceksiniz..
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
Fiyatı tırmanışa geçince herkes evde yapmaya başladı! Öyle basit ki.. Fiyatı tırmanışa geçince herkes evde yapmaya başladı! Öyle basit ki..
Cristiano Ronaldo'nun takımında Rudi Garcia ile yollar ayrıldı! Cristiano Ronaldo'nun takımında Rudi Garcia ile yollar ayrıldı!
ÇOK OKUNANLAR
Kamuoyu araştırmacısı Ali Sabuktay, "Muharrem İnce'nin tek amacı..." diyerek açıkladı "Kılıçdaroğlu da bunun farkında olduğundan son derece temkinli yaklaştı"
İslam Memiş'ten 'panik satışı yapmayın' uyarısı: Altında yeni sıçrama için tarih verdi İslam Memiş altında yeni sıçrama için tarih verdi
Kaza geçiren HDP'li Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama Kaza geçiren HDP'li Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama
Reynmen'in aşkı eski Miss Turkey finalisti çıktı Reynmen'in aşkı eski Miss Turkey finalisti çıktı
Erdoğan "Bazı hatalarımız oldu" demişti: AKP listelerinde değişecek 3 isim belli oldu AKP listelerinde değişecek 3 isim belli oldu