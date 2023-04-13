Cristiano Ronaldo'nun takımında Rudi Garcia ile yollar ayrıldı!

Cristiano Ronaldo’nun da formasını giydiği Al Nassr'da, Fransız Teknik Direktör Rudi Garcia ile yolların ayrıldığı açıklandı.

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Cristiano Ronaldo'nun takımında Rudi Garcia ile yollar ayrıldı!

Arabistan Ligi ekiplerinden Cristiano Ronaldo’nun da formasını giydiği Al Nassr'da Teknik Direktör Rudi Garcia'nın sözleşmesi feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fransız teknik direktör için 8 ay boyunca özverili çalışmaları için Rudi ve ekibine teşekkür ederiz" denildi.

26 MAÇTA 18 GALİBİYET ALDI

59 yaşındaki teknik adam Al Nassr’da 26 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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