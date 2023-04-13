Eyüpspor, Samet Aybaba ile anlaştı

İstanbul ekibinin, İbrahim Üzülmez'in ardından göreve gelen teknik direktör Zafer Turan ile 4 maçın ardından yollarını ayırdıktan sonra Samet Aybaba ile prensipte anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

TFF 1. Lig'de kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan ile yolları ayırma kararı aldı.

İstanbul temsilcisinde yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı mutabakatla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz. Sayın Turan'a katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

İbrahim Üzülmez'in yerine 27 Mart'ta göreve gelen Zafer Turan, İstanbul ekibiyle çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti.

Son detayların görüşülmesinin ardından Eyüpspor, 67 yaşındaki adamla sözleşme imzalayacak.