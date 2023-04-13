İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın son görüntüleri ortaya çıktı!

İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımında oynayan voleybolcu Julia Ituma, dün akşam oynanan Eczacıbaşı maçı sonrasında kaldığı otelin 6’ncı katından camdan düşerek hayatını kaybetti. Ituma'nın hayatını kaybetmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

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Igor Gorgonzola Novara, Eczacıbaşı ile karşılaştıkları ve 3-0 mağlup oldukları CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçının ardından, Üsküdar’da konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma’nın ölümüne ilişkin bir açıklama yayımladı.

İtalyan kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Julia Ituma’nın zamansız ölümünü derin bir üzüntü ve şokla iletiyoruz. Günün ilk saatlerinde yaşanan trajedi ile ilgili Türk polisi soruşturmalarını devam ettiriyor. Julia’nın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Kaybın şoku olan tüm kulüp ve üyeleri, soruşturmanın sonucunu beklerken konuyla ilgili saygılı bir sessizlik sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

ITUMA'NIN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İtalyan kulübü Novara'nın açıklamaları sonrası Julia Ituma'nın hayatını kaybetmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde genç voleybolcunun ölü muayene işlemleri yapıldı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise otopsiye gönderildi. Gelecek otopsi raporunun ardından Ituma’nın ölüm sebebi ortaya çıkacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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