Carlos Alcaraz Wimbledon'da Tarih Yazdı: Üst Üste İkinci Kez Şampiyon Oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Sırp rakibi Novak Djokovic'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Bu sonuçla Alcaraz, Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluk unvanını elde etti.

Carlos Alcaraz Wimbledon'da Tarih Yazdı: Üst Üste İkinci Kez Şampiyon Oldu

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyon olarak tarihe geçti.

Finalde 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic'i 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) mağlup eden Alcaraz, bu zaferle birlikte Wimbledon'da en genç iki kez şampiyon olan tenisçi unvanını da elde etti.

Başkent Londra'daki turnuvanın tek erkekler finalinde, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Djokovic ile son şampiyon Alcaraz karşılaştı. İlk iki seti 6-2'lik skorlarla kazanan ve 2-0 öne geçen İspanyol tenisçi, üçüncü seti de 7-6 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve organizasyonda üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvada 2018'in ardından final maçları 3-0 sona ermemişti. İki isim, geçen yıl da Wimbledon finalinde karşılaşmış ve Alcaraz, korttan 3-2 (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) galip ayrılmıştı.

Kaynak: AA

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