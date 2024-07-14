Beşiktaş’tan Di Maria Açıklaması

Trendyol Süper Lig’in 2024-25 sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile’yi renklerine bağladı.

İmmobile için bugün yapılan imza töreninde konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transferler ile ilgili "Transferlerimiz çok iyi. Kamuoyunun tepkisi de çok iyi. Güzel hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Ama rehavete kapılmak yok. Hayallerimiz çok büyük, durmadan koşacağız. Kenetlenip inşallah Beşiktaş'ı üstüne örtülen ölü toprağını kaldırmaya başladık. Kağıt üstündeki isimler top oynamıyor. İnşallah sakatlıksız bir sezon geçirirler. Takıma fayda sağlarlar. Önümüzdeki sene Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda en iyi şekilde temsil ederler. Kampın sonunda hocamızdan alacağımız rapor doğrultusunda hem gidecek hem kalacak hem de takviye gerekirse, o rapora göre takımımızı tamamlayıp yola devam edeceğiz" dedi.

DI MARIA AÇIKLAMASI

Adı daha önce Beşiktaş ile anılan ama mutlu sonu ulaşılmayan Di Maria hakkında konuşan Yücel, "Bizim öncelikli amacımız, kampa kemik kadromuzu yetiştirmekti. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Diğer taraftan hep şeffaf olduk. Bu konuyla ilgili çok fazla yazılıyor. Bu transferle ilgilendik ama gerçekleşme ihtimali maalesef sıfır. İkisiyle de ilgilendik, gerçekleşme ihtimali sıfır. Hermoso ile ilgili yazılıyor. Bunun da olma ihtimali sıfır. 2 milyon Euro'dan başlattığımızı süreci 4 milyon Euro'ya kadar çıkardık. Ama Arabistan'dan 8 milyon Euro teklif olduğunu söyledi. Teşekkür ettik. Di Maria gelmek istemediğini söyledi. Gelmek istemeyen oyuncuyu biz de istemiyoruz. Şu anda kampa odaklanacağız. Hazırlık maçlarımız olacak. Eksik bölgeler çıkacaktır. Gidecek oyuncular belirlenecektir. Bunun neticesinde eksik bölgelere takviye yapılacaktır. Dediğim gibi şu anda biraz sakin. Güzel işler yaptık. Son yıllarda hiç yaşanmayan iskelet kadroyu kampa yetiştirdik. Bu çok değerli. Akabinde Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda takviyelere devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem