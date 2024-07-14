Süper Lig Ekibi Adana Demirspor'a Vize Engeli: Kamp İptal Oldu

Adana Demirspor, 2. etap kamp programı için planladığı İtalya'nın Roccaraso bölgesine gitmeyi vize sorunları nedeniyle iptal etti. Mavi Şimşekler, Teknik Direktör Michael Valkanis'in kararı doğrultusunda kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürecek.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, vize işlemlerinin İtalya Konsolosluğu'nca geciktirildiği ve bu durumun kamp planlarını sekteye uğrattığı belirtildi.

BAKANLIĞIN GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALDI

Her ne kadar gerekli evrakların hazırlanması ve Napoli ve Bari takımlarından davet yazıları alınması gibi çabalar gösterilse de, vize işlemleri zamanında tamamlanamadı. Dışişleri Bakanlığı ve daha önce Adana Demirspor'da görev alan ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın girişimlerine rağmen, vize işlemleri çözüme kavuşturulamadı.

Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyuyla daha önce paylaştığımız üzere, Takımımız 2. Etap Kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için (2 sezon önce olduğu gibi) İtalya'nın Roccaraso bölgesine gidecekti. Fakat gelinen gün itibariyle ortaya çıkan vize aksaklıkları dolayısıyla İtalya Kampı'nın gerçekleşemeyeceğini paylaşma zorunluluğu doğmuştur.

İtalya Konsolosluğu; tüm gerekli evraklarımızı hazırlamamıza, kamp organizatörlerinden ve Napoli ile Bari takımlarından gelen davet yazılarına rağmen vize müzakerelerini geç başlatmıştır.

Bunun ardından Dışişleri Bakanlığımız, daha önce kulübümüzde görev alan ve şu anda A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü olan Vincenzo Montella, Napoli Futbol Kulübü Başkanı ve diğer yetkililerin telefonları ve maillerinin ardından şu an Bolu'da kamp yapan takımımızın futbolcu, personel ve teknik heyeti 3 farklı şehre vize randevusuna gönderilmek istenmiştir.

Bunun ardından Teknik Direktörümüz Michael Valkanis'in kararı doğrultusunda; A Takım Kamp programımızın sürekliliği ve kalitesi açısından ikinci kampın yine Bolu'da devam edeceğini kamuoyuna saygı ile duyururuz."