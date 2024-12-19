Bursaspor’da Teknik Direktör Batalla ile Yola Devam

Bursaspor Kulübü, iki gün önce yollarını ayırdığı Pablo Martin Batalla ile tekrar denemeye karar verdi. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Değerli Bursaspor Ailesi, yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz" denildi.

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Bursaspor’da Teknik Direktör Batalla ile Yola Devam

Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, 16 Aralık'ta ayrılık kararı aldığı teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu'muz, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bursaspor 16 Aralık'ta teknik ekibi güçlendirmek için Batalla'yla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını, bu yüzden kendisiyle yollarının ayrıldığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA-İHA

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