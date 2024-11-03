Bursaspor Maçında Yangın: Panik Anları Kameralarda

Bursaspor-Kuşadasıspor maçında yangın çıktı. Maça katılan yaklaşık 40 bin taraftarın yangın paniği ise kameraya anbean yansıdı.

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Bursaspor-Kuşadasıspor mücadelesini izlemek için Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na gelen 40 bin taraftarın bulunduğu stadyumda ilk yarı golsüz biterken, devre arasında tribünlerde bulunan kartonlar alev aldı.

Bursaspor Maçında Yangın: Panik Anları Kameralarda - Resim : 1

Kısa sürede dumanların yükselmesiyle durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine onlarca itfaiye aracı sevk edilirken yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ev sahibi takımın 4-1 yendiği karşılaşmada yangın paniği ise kameraya anbean yansıdı.

Bursaspor Maçında Yangın: Panik Anları Kameralarda - Resim : 2

Kaynak: İHA

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