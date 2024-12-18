Kulübün Anahtarını Belediyeye Teslim Ettiler! Köklü Kulüp Sandığa Gidiyor

Denizlispor yeniden kongreye gidiyor. Kulübün olağanüstü kongresinin 3 Ocak Cuma günü EGS Kongre ve Kültür Merkezi Vali Münir Raif Güney Toplantı Salonu'nda yapılacağı açıklandı.

Son Güncelleme:
Kulübün Anahtarını Belediyeye Teslim Ettiler! Köklü Kulüp Sandığa Gidiyor

Kulübün 12 Aralık'ta yapılan olağanüstü genel kurulunda aday çıkmayınca yönetimsiz kalan TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattındaki Denizlispor yeniden kongreye gidiyor. Yeşil-siyahlı kulübün olağanüstü kongresinin 3 Ocak Cuma günü EGS Kongre ve Kültür Merkezi Vali Münir Raif Güney Toplantı Salonu'nda yapılacağı açıklandı. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa seçim 10 Ocak'ta yapılacak.

Denizlispor'da görev süresi biten yönetim, son kongrede aday çıkmayınca kulübün anahtarlarını belediye ve valiliğe götürmüştü. Transfer yasağıyla altyapı oyuncularından oluşan kadrosu da dağılmaya başlayan Denizlispor, eski yabancı futbolcularından Tiago Lopes'e olan borcunu ödemediği için FIFA Disiplin Komitesi'nden 6 puan silme cezası alıp ligde 4 puanla dibe demir atmıştı.

Denizlispor Sahipsiz Kaldı! Kayyım Atanması GündemdeDenizlispor Sahipsiz Kaldı! Kayyım Atanması GündemdeSpor

Domuz Eti Krizinden Sonra Etler Yok Sattı! Denizlispor'dan Köfteci Yusuf PaylaşımıDomuz Eti Krizinden Sonra Etler Yok Sattı! Denizlispor'dan Köfteci Yusuf PaylaşımıGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Osimhen Transferinde Büyük Yolsuzluk İddiası: Kulübün Ofisleri Basıldı Osimhen Transferinde Büyük Yolsuzluk İddiası
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Saldırıda Flaş Karar: 'Bir Daha Suç İşlemeyeceği Kanaatine Varılamadı' Ali Koç'a Saldırıda Flaş Karar
Arabanızdaki Nemi Bir Anda Yok Ediyor! Sadece 1 Bardak Yetiyor Arabanızdaki Nemi Bir Anda Yok Ediyor! Sadece 1 Bardak Yetiyor
Börek Pişirirken Yufka Aralarına Sürün! Börek Çıtır Çıtır Oluyor Börek Pişirirken Yufka Aralarına Sürün! Börek Çıtır Çıtır Oluyor