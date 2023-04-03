Burak Yılmaz'dan ayrılık paylaşımı: Başarılı yıllar dilerim!

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takımdan ayrıldığını duyurdu. Yılmaz, "Size daha iyi ve daha başarılı yıllar dilerim" dedi.

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Burak Yılmaz'dan ayrılık paylaşımı: Başarılı yıllar dilerim!

Hollanda takımlarından Fortuna Sittard’da top koşturan Burak Yılmaz, 3-1 kazandıkları Groningen maçı sonrası yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Golcü oyuncu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve taraftarları, sizin için oynamak benim için büyük bir zevkti. Her şey için teşekkür ederim. Size daha iyi ve daha başarılı yıllar dilerim" ifadelerine yer verdi.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Kulüp yetkilisi Sjoerd Ars ise, Burak'ın paylaşımının nedenini henüz bilmediklerini ve 37 yaşındaki futbolcuyla bu konuda görüşeceklerini dile getirdi.

26 MAÇA ÇIKTI

Hollanda Eredivisie'de Fortuna Sittard ile toplamda 26 maça çıkan Burak Yılmaz, 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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