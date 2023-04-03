Göztepe play-off grubunda

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, lig etabındaki son maçında Çanakkale Belediyespor mağlup ederek play-off grubuna yükseldi.

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Göztepe play-off grubunda

1. Lig'de mücadele eden Göztepe Kadın Voleybol Takımı, lig etabındaki son maçında Çanakkale Belediyespor'u set vermeden 3-0 yenerek Bolu'da oynanacak play-off'a katılmaya hak kazandı. 

İzmir'de Atatürk Voleybol Salonu'nda bu akşam oynanan maçta Göztepeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Göztepe, setleri 25-9, 25-15 ve 25-17'lik skorlarla aldı. 

Göztepe'de Maluf ve Natalie yıldızlaşırken kaptan Nazlı da son bölümde takımı sırtlayan isimdi. 
Maç sonunda takım tribünlerle birlikte İsyan Marşı'nı söylerken büyük sevinç yaşandı. Kaptan Nazlı tribünlere üçlü çektirdi. 

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