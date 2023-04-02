Fazıl Say'dan Ali Koç'a çok sert tepki: 'Hemen Fenerbahçe'den git, hemen'

Sanatçı Fazıl Say, Fenerbahçe'nin kendi evinde Beşiktaş'a kaybettiği maçın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

Fazıl Say'dan Ali Koç'a çok sert tepki: 'Hemen Fenerbahçe'den git, hemen'

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde 10 kişi kalan rakibi Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından Fenerbahçe taraftarları kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. 

FAZIL SAY'DAN SERT TEPKİ

Sanatçı Fazıl Say da sosyal medya hesabından Ali Koç'a tepki gösterdi. 

"Ali Koç hemen gidiyorsun. Hemen! Fenerbahçe'den git. Hemen!!! Bu akşam! 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiç birşey yapamadın! Hiç bir şey. Baskette, futbolda! Rezillik! Rezalet! Hemen topla bavulunu! Git !!!! Adını hatırlayan olmayacak anmak isteyen de!! Topla git! Hemen" diye yazan Say, "Bu arada.. Beşiktaş'ı 10 kişiyle Kadıköy’de Fenerbahçe'yi kutlarım. Bir mucize olmazsa Galatasaray'ın şampiyonluğunu da kutlarım. Fenerbahçeyi Kadıköy’de ezdiler. Bu ayıp bize yeter. Daha fazla “aynı hatayı” yapamayız Ali Koç iflastır. Jesus da.. Acun gelebilir. Olabilir" ifadelerini kullandı. 

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