Fenerbahçe Beşiktaş'a farklı yenildi: Tribünlerden 'Ali Koç istifa' sesleri

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi farklı yendi. Maç sonunda Fenerbahçe taraftarları ''Ali Koç istifa" tezahüratlarında bulundu.

Son Güncelleme:
 

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 51. dakikada ceza sahası içinde Valencia'yı düşüren Welinton ikinci sarıdan atılırken, Enner Valencia ikinci penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Beşiktaş, 58 ve 63'te Cenk Tosun ile 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 öne geçti. 76'da ise Redmond skoru 3-1'e getiren golü kaydetti. Beşiktaş maçın uzatma dakikalarında skoru 4-1'e getirdi. 90+5'de İrfan Can Kahveci skoru 4-2'ye getirdi. 

ALİ KOÇ İSTİFA TEZAHÜRATLARI

Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'ın iki farklı öne geçmesinden sonra tribünde "yönetim istifa" tezahüratları yankılandı.

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Derbide Beşiktaş'ta sakatlık Derbide Beşiktaş'ta sakatlık
Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 357. randevu! İşte karşılıklı istatistikler Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 357. randevu!
Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Saçlarınızın yağlı olmasının 5 nedeni Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Saçlarınızın yağlı olmasının 5 nedeni
Kuru Öksürük İçin Kullanılabilecek 6 Doğal Yöntem! Kuru Öksürük İçin Kullanılabilecek 6 Doğal Yöntem!
Aziz Yıldırım yıllar sonra Kadıköy’de: Stadın karşısında iftar yaptı Aziz Yıldırım yıllar sonra Kadıköy’de
Galibiyet 3 maç sonra geldi: NBA'de Miami Heat, Dallas Mavericks'i 7 sayı farkla mağlup etti Miami Heat, Dallas Mavericks'i 7 sayı farkla mağlup etti
ÇOK OKUNANLAR
20 yılın tüm seçimlerini bildi: TÜİK'in indikatörü, 14 Mayıs için ne diyor? TÜİK'in indikatörü, 14 Mayıs için ne diyor?
Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu
İktidarı zora sokacak hatırlatmalar: İşte 'Aktrollere zor sorular' tweet serisi İşte 'Aktrollere zor sorular' tweet serisi
Onların içinde hiç kin yok! İşte en bağışlayıcı burçlar Onların içinde hiç kin yok! İşte en bağışlayıcı burçlar
Sosyal güvenlik uzmanından EYT'lilere uyarı: Yüz binlerce kişinin başvurusu reddedilecek Sosyal güvenlik uzmanından EYT'lilere uyarı: Yüz binlerce kişinin başvurusu reddedilecek