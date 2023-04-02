Fenerbahçe Beşiktaş'a farklı yenildi: Tribünlerden 'Ali Koç istifa' sesleri

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 51. dakikada ceza sahası içinde Valencia'yı düşüren Welinton ikinci sarıdan atılırken, Enner Valencia ikinci penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Beşiktaş, 58 ve 63'te Cenk Tosun ile 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 öne geçti. 76'da ise Redmond skoru 3-1'e getiren golü kaydetti. Beşiktaş maçın uzatma dakikalarında skoru 4-1'e getirdi. 90+5'de İrfan Can Kahveci skoru 4-2'ye getirdi.

ALİ KOÇ İSTİFA TEZAHÜRATLARI

Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'ın iki farklı öne geçmesinden sonra tribünde "yönetim istifa" tezahüratları yankılandı.