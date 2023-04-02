Derbide Beşiktaş'ta sakatlık

Beşiktaş’ın 23 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi.

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Derbide Beşiktaş'ta sakatlık

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda maçın henüz başında şanssız bir sakatlık yaşandı. Tayyip Talha Sanuç, Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

OYUNU TERK ETTİ

Sağlık görevlerinin ilk müdahaleyi yaptığı Tayyip, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.

23 yaşındaki futbolcunun yerine 10. dakikada Welinton oyuna dahil oldu.

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