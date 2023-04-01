Aziz Yıldırım yıllar sonra Kadıköy’de: Stadın karşısında iftar yaptı

2018 yılında başkanlık yarışında Ali Koç’a kaybettikten sonra bir daha Fenerbahçe Stadyumu yakınlarına gelmeyen Aziz Yıldırım bu akşam Fenerbahçe Gönüllüleri’nin düzenlediği iftara katıldı.

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Aziz Yıldırım yıllar sonra Kadıköy’de: Stadın karşısında iftar yaptı

GERÇEK GÜNDEM- Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, vermiş olduğu ilk iftar davetinde eski başkan Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşlarını ağırladı. 

Yıldırım, katıldığı iftar davetiyle 2018'deki başkanlık yarışını Ali Koç'a kaybetmesinin ardından Fenerbahçe Stadyumu yakınlarına ilk kez gelmiş oldu. 

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, eski yönetim kurulu arkadaşları Şekip Mosturoğlu, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, Murat Özaydınlı da iftarda yer aldı.

Dernek başkanı Emrah Tünay yapmış olduğu konuşmada katılımlardan dolayı teşekkür etti. Yaşanan deprem faciası ile ilgili dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren başkan Tünay, bundan sonra da yardım organizasyonlarına devam edeceklerinin altını çizdi.

Başkan Aziz Yıldırım'la sohbet etme şansı bulan dernek üyeleri de iftar organizasyonundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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