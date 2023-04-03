Cristian Baroni'den Fenerbahçeli futbolculara sert tepki

Eski Fenerbahçeli futbolcu Cristian Baroni, ağır Beşiktaş mağlubiyetinin ardından sarı lacivertli futbolculara Instagram'dan tepki gösterdi.

Cristian Baroni'den Fenerbahçeli futbolculara sert tepki

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, 10 kişi Beşiktaş karşısında aldığı 4-2'lik mağlubiyetle şampiyonluk şansını zora soktu.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Cristian Baroni, maçın ardından yaptığı paylaşımda, sarı lacivertli futbolculara tepki gösterdi.

Baroni, Instagram’dan yaptığı paylaşımda,  "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen. Seni seviyorum Fenerbahçe” dedi.

Cristian Baroni'den Fenerbahçeli futbolculara sert tepki - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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