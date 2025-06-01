Bodrum FK - Beşiktaş Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bodrum FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak maç, 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Polonyalı Pawel Malec oturacak.
İLK 11'LER
Bodrum FK: Diogo, Ege, Chris, Ajeti, Cenk, Ahmet, Seferi, Pedro, Fredy, Dimitrov, Puscas.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Mustafa.
Kaynak: Haber Merkezi