Beşiktaş'tan Flaş Karar! Eski Başkan Hasan Arat Kulüpten İhraç Edildi

Beşiktaş Eski Başkanı Hasan Arat, kulüpten 1 yıl süreyle ihraç edildi.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'tan Flaş Karar! Eski Başkan Hasan Arat Kulüpten İhraç Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski başkan Hasan Arat 12 Nisan 2025 tarihinde yapılan Divan Kurulu'nda, eski divan başkanı Tevfik Yamantürk ile yaşadığı fiziki müdahaleye varan kavgadan sonra, disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Disiplin Kurulu'nun Hasan Arat'ın kulüpten 1 yıl süreyle uzaklaştırılması yönünde aldığı karar, yönetim kurulu tarafından idari ve mali kongreye taşındı. Kongrede yapılan oylama sonrası Hasan Arat 1 yıl süreyle kulüpten uzaklaştırıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
126 Ülkeden 41 Bin Sporcu: İstanbul Maratonu’nda Nefes Kesen Yarış Tek Kıtalararası Maraton İstanbul’da Koşuluyor
47. İstanbul Maratonu'nda Kazananlar Belli Oldu 47. İstanbul Maratonu'nda Kazananlar Belli Oldu
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin
Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut
Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı
Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada
Kartal'da Panik Anları! Kolonlar Çatladı, Bina Mühürlendi Kartal'da Panik Anları! Kolonlar Çatladı, Bina Mühürlendi