126 Ülkeden 41 Bin Sporcu: İstanbul Maratonu’nda Nefes Kesen Yarış

Spor İstanbul’un “Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu” sloganıyla düzenlediği Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu başladı. Start, saat 09.00’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişindeki metrobüs durağının yanından verildi.

Yarışı başlatan isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk yer aldı.

126 ÜLKEDEN 41 BİN KOŞUCU

“Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu” unvanına sahip organizasyon bu yıl 47. kez gerçekleştiriliyor. 126 ülkeden 41 bin 416 sporcu kayıt yaptırdı.

Katılımcıların 5 bin 976’sı 42 kilometrede, 12 bin 440’ı 15,5 kilometrede, 18 bini Kurumsal Koşu’da, 5 bini ise Halk Koşusu’nda yer aldı.

ELİT ATLETLER İSTANBUL’DA

Maratona 4 kıtadan 43 elit atlet katıldı. Erkeklerde son şampiyon Dejene Debela, Rhonzas Lokitam Kilimo ve Denis Chirchir favoriler arasında gösterilirken; kadınlarda Sofia Assefa, Tigst Getnet ve Yenenesh Tilahun Dinkesa yarışta yer aldı.

Yerli atletler, ulusal şampiyonluk unvanı için ter döküyor. Erkekler ve kadınlarda birinci gelen sporcular “Türkiye şampiyonu” olacak.

42 kilometrelik yarış, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden başladı. Sporcular, Beşiktaş, Galata Köprüsü, Sirkeci, Zeytinburnu ve Bakırköy güzergâhını izleyerek Sultanahmet Meydanı’nda finişe ulaşacak.

15,5 kilometre koşusu Yenikapı’da tamamlanacak. Kurumsal ve Halk Koşusu ise Dolmabahçe Sarayı önünde sona erecek.

MİLYONLUK ÖDÜL DAĞITIMI

Maratonda kadın ve erkek atletlere eşit para ödülü verilecek.

42 kilometrede toplam 190 bin dolar dağıtılacak; parkur rekoru kıranlara 5 bin dolar prim ödenecek.

Yerli atletler arasında ilk 5’e girenlere toplam 400 bin TL, tekerlekli sandalye kategorisinde dereceye girenlere 15 ila 30 bin TL arasında ödül verilecek.

Tüm kategoriler dahil toplamda 9,5 milyon lira para ödülü dağıtılacak.

TRAFİĞE KAPANAN YOLLAR

Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları saat 03.00’ten itibaren trafiğe kapatıldı. Avrasya Tüneli sabah 06.00’da kapandı. Köprü 14.00’te, tünel 15.00’te ve tüm parkur 15.30’da yeniden trafiğe açılacak.

Kaynak: AA