Beşiktaş Divan Kurulu'nda Yumruklar Havada Uçuşmuştu... Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat İçin Karar!

Beşiktaş'ın 12 Nisan'da düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat kürsüde, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün fiziksel saldırısına uğramıştı. Olayın ardından Disiplin Kurulu tarafından soruşturma başlatılmış, gözler verilecek karara çevrilmişti. Kurul bugün yaptığı toplantıda tarafların savunmaları inceleyerek, Arat ve Yamantürk'ün kulüpten ihraç edilmesine karar verdi. Bundan sonraki süreçte karar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Beşiktaş Divan Kurulu'nda Yumruklar Havada Uçuşmuştu... Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat İçin Karar!

Beşiktaş'ın 12 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gergin anlar yaşanmıştı. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün kürsüye çıkan Hasan Arat'a "terbiyesiz" demesi üzerine, Arat "Sensin terbiyesiz" şeklinde yanıt vermişti. Karşılıklı atışmaların ardından Yamantürk, Hasan Arat'a fiziksel müdahalede bulunmuştu. Yamantürk'ün fiziksel müdahalesi sonrası ortalık karışırken, Yamantürk'ün korumalarından biri de kürsüye gelip Arata yumruk atmıştı.

Hasan Arat avukatları aracılığıyla resmi şikayetlerde bulunurken, Beşiktaş Disiplin Kurulunun alacağı karar da merakla bekleniyordu. Kurul bugün yaptığı toplantıda tarafların savunmaları inceleyerek kararını verdi.

İHRAÇ KARARI VERİLDİ

Disiplin Kurulu oy çokluğu ile Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve eski başkan Hasan Arat'ın kulüpten ihraç edilmesine karar verdi. Bundan sonraki süreçte karar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve yönetim kurulu kararı onaylaması halinde genel kurula taşıyacak. Ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurulda yapılacak oylama ile kesin sonuç belirlenecek.

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Kaynak: DHA

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