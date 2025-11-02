47. İstanbul Maratonu'nda Kazananlar Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda ipi göğüsleyen isimler belli oldu. Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonunda erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, kadınlarda ise Etiyopyalı Bizuager Aderra birinciliği elde etti.

Yaklaşık 42 kilometrelik parkurda nefes kesen bir mücadele yaşandı. Erkeklerde Kilimo, 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesiyle yarışı zirvede tamamlarken, onu 2:10:23’lük süresiyle Etiyopyalı Dejene Debela ve 2:10:26 ile bir diğer Etiyopyalı Sufaro Woliyi izledi.

Kadınlar kategorisinde ise Bizuager Aderra, 2 saat 26 dakika 19 saniyelik derecesiyle zafere ulaştı. Aderra’nın hemen ardından 2:26:21 ile Sofia Assefa ikinci, 2:26:36 ile Kenyalı Joan Jepkosgei Kilimo üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul Maratonu’nda İlk Üç Sıra

Erkekler:

1. Rhonzas Lokitam Kilimo (Kenya) – 2:10:12

2. Dejene Debela (Etiyopya) – 2:10:23

3. Sufaro Woliyi (Etiyopya) – 2:10:26

Kadınlar:

1. Bizuager Aderra (Etiyopya) – 2:26:19

2. Sofia Assefa (Etiyopya) – 2:26:21

3. Joan Jepkosgei Kilimo (Kenya) – 2:26:36

Kaynak: DHA