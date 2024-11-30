Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Sesleri

Beşiktaş’ta üst üste istifa haberleri gelirken, kötü sonuçların ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile de yollar resmen ayrılmak üzere. Siyah-beyazlı ekibin Hollandalı teknik direktörün yerine getirmek istediği isim de belli oldu.

Muhabirler Ertan Süzgün ile Fatih Doğan, Beşiktaş’ın bugün yaptığı antrenmanda takımın başında Serdar Topraktepe’nin çıktığını bildirirken, Hatayspor karşılaşmasında da takımın başında Topraktepe’nin çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Doğan, Beşiktaş’ınvan Bronckhorst’a 2 milyon 750 milyon Euro tazminat ödeyeceği bildirilirken siyah-beyazlı ekibin Hollandalı teknik adamın yerine Sergen Yalçın’ı getirmek istediği kaydedildi.

Sergen Yalçın’a 6 ay için teklif yapılırken, deneyimli teknik adamın 1,5 yıllık sözleşme istediği iddia edildi.